Организатор убийства пенсионерки передал привет из зоны СВО Осужденный екатеринбургский экс-депутат Кинев записал видео с СВО

Фото: МО РФ

Осужденный за организацию убийства пенсионерки экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев записал видео из зоны СВО, передает ЕАН. Стоя в обмундировании и с оружием, мужчина выражает благодарность за гуманитарную помощь и обещает победу. Также он показал детские письма для военных.

Пишут именно с любовью. Видно, что этот текст им не диктовали, от души написано, — сказал Кинев.

По данным издания, бывший депутат служит военным врачом. На его бронежилете виден позывной Доктор, его же он произносит в начале ролика.

В 2016 году Олега Кинева приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию убийства женщины ради квартиры. Убийца и пособник получили 15 и 10 лет заключения. Они убили пенсионерку, расчленили тело и утопили в болоте.

Сам депутат обвинял бывшего мэра города Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в том, что именно он намекнул на такое «решение вопроса» с долгом. Политик это заявление отверг.

Ранее участвовать в боевых действиях на Украине изъявил желание мужчина, который убил топором жену, а затем сжег и расчленил ее тело. 30 января суд отправил его в колонию. Детали резонансного убийства — в материале NEWS.ru.