Ордер на арест для Путина и взрывы в Киеве: новости СВО на утро 18 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщается на сайте судебной инстанции. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию. Палата сочла, что ордера являются секретными для защиты потерпевших и свидетелей, но решила их раскрыть в интересах правосудия. Читайте в материале NEWS.ru, на каком основании было выдан ордер, что это означает с правовой точки зрения и какие будут последствия.

Польша и Словакия планируют передать украинской армии истребители МиГ-29, однако командующий Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что эти самолеты слишком устарели и не представляют собой эффективное оружие. Он указал, что на Украине уже есть аналогичные советские истребители МиГ-29, но они практически непригодны для ведения боевых операций. Игнат упомянул, что на данный момент в ВСУ есть пять бригад тактической авиации, из которых две оснащены Су-27, а три — МиГ-29. Он полагает, что такое количество техники недостаточно для успешного контрнаступления, особенно учитывая поставки устаревших истребителей.

Российские силы контролируют около 70% территории Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Гагин отметил, что ВСУ сосредоточили в 11 км к западу от Артемовска «достаточно серьезную группировку», но прорваться не смогли. Ранее также стало известно, что ВС РФ зашли на территорию АЗОМ в городе.

В Генпрокуратуру и СК направили обращения с просьбой проверить на призывы к экстремизму комика Руслана Белого. Авторы обращения также считают, что артист дискредитировал армию РФ. В качестве доказательства приводится одно из последних выступлений комика, в котором он признался, что не поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, по их данным, Белый рассказал, что у него отец и половина родственников с Украины и что Киев не собирался первым нападать на Россию. При этом комик предупредил, что опасается привлечения к ответственности за фейки про Вооруженные силы РФ.

В Киеве, его окрестностях, нескольких северных и восточных регионах Украины в ночь на 18 марта звучала воздушная тревога. В частности, тревожный сигнал включали в столице, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в части Запорожской области и ДНР, контролируемых украинскими властями. Местные СМИ писали о возможности ударов дронов.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В результате в Киеве и Киевской области Украины работала ПВО, местные жители утверждают, что под удар попала ТЭЦ-5. Взрывы были слышны также в Новомосковске Днепропетровской области. Утверждается, что украинскую столицу атаковали беспилотники «Герань». Также сообщается об атаке этих БПЛА-камикадзе на Ровенскую и Харьковскую области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались проникнуть в Артемовск. Украинская армия сосредоточила значительную группировку в Часовом Яре и перебросила туда свежие подразделения. ВСУ пытались осуществить контрнаступление и ворваться в Артемовск. Однако российские войска пресекли все попытки.

Еще одну атаку ВСУ отразили российские мотострелки в Харьковской области. Попытка прорыва произошла в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Мотосрелкам удалось справиться с украинцами при помощи ответного огня и артиллерии.

На Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. Точные удары были нанесены по районам населенных пунктов Розовка и Новоселовское. Кроме того, артиллеристы группировки «Запад» поразили в районе Петропавловки три орудия противника — буксируемую гаубицу Д-20, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab.