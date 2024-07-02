Орбан просит Зеленского о мире: новости СВО на вечер 2 июля

Фото: president.gov.ua

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, что стало его первой зарубежной поездкой после вступления страны в председательство в Совете Евросоюза. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и, как утверждает издание «Европейская правда», просил его рассмотреть возможность объявить о прекращении огня перед мирными переговорами с Россией. Глава венгерского правительства считает, что такое решение могло бы ускорить мирное урегулирование, уточняет издание.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Нужны ли Зеленскому переговоры?

Украинский президент ранее заявил, что считает возможными переговоры с Россией, но для этих целей необходимы посредники на примере соглашения о зерновом коридоре. Однако его слова противоречат его же правилам и законам, обратил внимание член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По мнению военэксперта, Зеленский старается сделать вид, что смог сохранить Киев и большую часть страны под своим контролем, а также сохранить намерения о вступлении в НАТО, транслируя это через СМИ. Рогов предположил, что сейчас президент Украины собирает силы, чтобы в августе — сентябре устроить контратаки, наплевав на потери, так как перед ним стоит задача начать переговоры перед выборами главы государства в США.

Тем временем командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника ГУ МО РФ по военно-политической работе Апти Алаудинов считает, что СВО завершится в 2024 году. Противник, по его мнению, тоже об этом знает.

Фото: pre Виктор Орбан и Владимир Зеленский

ВСУ потеряли девять самолетов

Российские силы за минувшие сутки поразили девять самолетов Воздушных сил Украины. Помимо семи Су-27, которые подверглись удару ракетами «Искандер-М» на аэродроме в Миргороде, силами ПВО были сбиты еще два — МиГ-29 и Су-27, сообщили в Минобороны России.

Удар ВС России по военному аэродрому ВСУ в Миргороде в Полтавской области вызвал бурную реакцию на Украине. Как пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, украинские блогеры обвинили в этом офицеров, приказавших экипажам Су-27 разместить боевые самолеты на открытой базе. Он допустил, что это может быть одним из самых дорогостоящих дней для авиации ВСУ.

ВС РФ продвигаются в ДНР

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что Вооруженные силы России расширяют зону контроля к северо-востоку от «перекрестка» в Часове Яре. По его словам, этот город представляет собой хорошо укрепленный опорный пункт и точку снабжения ВСУ, откуда идут пути на Краматорск и Константиновку. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео боев за населенный пункт Раздоловка в ДНР, о взятии которого под контроль ранее сообщали в Министерстве обороны России. На кадрах можно увидеть прилеты по позициям украинских войск, снятые с беспилотника, бойца ВС РФ с российским флагом, а также водружение флага Воздушно-десантных войск.

В то же время на юго-востоке Украины, в Днепропетровской области, получило повреждения промышленное предприятие и линия электропередачи. Как сообщил глава областной администрации Сергей Лысак, объекты подверглись обстрелу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Эксперт пояснил, почему Сырскому не удастся изменить ситуацию на поле боя

Главком ВСУ Александр Сырский не сможет изменить ситуацию на фронте из-за разрушенной экономики Украины, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что исход боевых действий во многом зависит от возможности пополнять ряды вооруженных сил без ущерба для экономики.

«Исход боевых действий зависит от возможности поддерживать, развивать экономику, пополнять ряды вооруженных сил без ущерба для экономики. На Украине ничего этого нет. Они экономику разрушили. Солдаты, которых они отлавливают, не такие мотивированные, их стали насильно затаскивать на фронт, где они погибнут», — пояснил он.

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