Орбакайте отыгралась на американцах: цены на ее концерты в США заоблачные

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Из-за неудачного, по сути, несостоявшегося тура по городам России Кристина Орбакайте вынуждена была переориентироваться на дальнее зарубежье — свою вторую родину. Дочь Примадонны решила поправить свое материальное положение, выступив перед русскоговорящей публикой в популярном у нашей диаспоры клубе Level в Нью-Йорке. На днях клуб должен отмечать годовщину открытия и по этому поводу решил пригласить «специальную гостью». Вы уже поняли, кто эта «прекрасная таинственная незнакомка».

Кристина и искушенная публика

Цены указывались по личному запросу, но вскоре утекли в общий доступ. $350–450 за один билет плюс еда и чаевые официантам. Сколько «зеленых» готов выложить средний американец за подобный вечер? Особенно учитывая, что его трудно удивить после того, как он посмотрел шоу Мадонны, Элтона Джона и многих других. Это весьма искушенная публика, не готовая слушать абы кого, да еще за большие деньги.

В общем, практичным и довольно прижимистым жителям Нью-Йорка это показалось слишком шикарным вложением в бюджет клуба Level и личный карман «специальной гостьи».

«Хотелось бы известную певицу, а не эту...» — понеслось по просторам интернета. «А губа не треснет?» — вторит возмущенная публика. Вынужденные отменить бронь посетители бара негодуют по поводу неожиданной и никому не нужной «нагрузки» к празднику.

Обычный проект Примадонны

С какого потолка взялись такие цены за вечер с Кристиной Орбакайте, остается лишь гадать. Но складывается впечатление, что это просто завышенная самооценка самой певицы.

Это ощущение собственной важности и творческой значимости подарила ей российская аудитория, подсаженная на семейную иглу клана Пугачевой. Хотя изначально публика и не искала себе кумира в лице дочки, которая, к сожалению, не унаследовала таланта своей знаменитой мамы. С самого начала Кристина-певица была проектом Примадонны. Впервые она явила миру свое поющее дитя на «Рождественских встречах» в 1992 году. До этого Кристина Орбакайте в основном танцевала да запомнилась детской ролью в фильме Ролана Быкова «Чучело».

Фото: Russian Look/Global Look Press Кристина Орбакайте и Юрий Никулин в фильме «Чучело»

Ее вокальные возможности тогда откровенно разочаровали. Между тем благодаря маминым связям Кристина Орбакайте имела безграничный доступ к сообществу композиторов и продюсеров. Поэтому беспокоиться о своем репертуаре Кристине Орбакайте не приходилось. Она много выступала и кое-как распелась, однако рост амбиций здорово обгонял рост мастерства певицы. И если в России люди еще готовы были по инерции платить большие деньги за скромное дарование, то на родине Элвиса Пресли такое не прокатывает.

Живу там — зарабатываю здесь

Так что еще непонятно, что случится с началом заявленного осеннего тура Кристины Орбакайте по Северной Америке. Но уже очевидно, что в США и Канаде Кристину не ждут аншлаги.

Не исключаю, что однажды настанет тот день, когда певицу вновь потянет на Восток. Однако чем дальше, тем сложнее будет это сделать. И прежде всего потому, что наших зрителей уже не устраивает формула «живу там — зарабатываю здесь». Публика не желает быть лишь источником дохода для алчного исполнителя.

Сегодня надо либо реально любить зрителя больше, чем собственные гонорары, либо постараться понять, о чем думает публика, о чем болят души людей, чем можно им помочь. Сопереживание — вот чего не хватает сегодня большинству служителей муз. В том числе и Кристине Орбакайте. Да и как можно сопереживать, находясь по собственной воле (не по принуждению) за тысячи километров от своих бывших поклонников.

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