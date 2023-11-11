Опытные бойцы ВСУ при сдаче в плен представились обычными мобилизованными Командир Арсаланов: взятые в плен опытные бойцы ВСУ прикинулись мобилизованными

Фото: МО Украины

Опытные бойцы ВСУ при взятии в плен во время боев на территории левого берега Днепра заявили, что являются мобилизованными, сообщил врио командира 3-й мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов в видеоинтервью, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.

Военнослужащие, которые вышли к нам, являются подготовленными, хотя они и называют себя мобилизованными, но по обмундированию и вооружению было видно, что они подготовлены к занятию каких-то позиций. Мы упредили их, нанесли огневое поражение первой группе, затем другие группы взяли в плен, — рассказал Арсланов.

10 ноября сообщалось, что в плен ВС РФ попали 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра. Командира Золто Арсаланова представят к государственной награде за успешное отражение атаки украинских военных.

Ранее сообщалось, что четверо солдат ВСУ сдались в плен под Работино при штурме российской армии. Российские военнослужащие подавили огневые точки ударными беспилотниками и после этого атаковали подразделения ВСУ.