Опустится ли доллар до 90 рублей? Какое наследство оставит Набиуллина?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль медленно, но пока верно отползает от сакральной черты в стольник за бакс. Сверху к той же отметке приближается и евро, даже юань подешевел. Этот позитивный процесс совпал с распространением инсайда о том, что, мол, после достижения некоторой валютной стабилизации глава Центробанка Эльвира Набиуллина покинет свое кресло и переедет в главный кабинет Счетной палаты РФ, которая уже скоро год как работает без политического руководства. Впрочем, вряд ли такой слух может серьезно повлиять на ставки и курсы. Есть другие важны факторы.

Торжество монетаризма

Практически на протяжении всей карьеры Набиуллиной в Центробанке ее сопровождает критика, что она занимается исключительно таргетированием инфляции и валютных курсов, не заботясь об экономическом росте страны. Что она слепо следует инструкциям МВФ, тормозя все попытки новой российской индустриализации. А уж когда после 24 февраля 2022 года выведенные в западные банки сотни миллиардов российских валютных резервов оказались заморожены, критика приняла уже форму обвинения.

Тем не менее Набиуллиной удалось взять под контроль финансовую ситуацию в стране, дав повод посмеяться над теми, кто в феврале 2022 года бросился скупать доллары по 130 рублей. Однако сейчас, когда доллар опять стал пересекать символическую черту в 100 рублей, регулятор, опять же в своих лучших традициях, поднял ставку рефинансирования до 13%. Понятно, что включился обычный механизм стимулирования сбережений в рублях, способных давать очень неплохой доход. А значит, соблазн перевода «деревянных» в конвертируемые валюты уменьшился.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорогие деньги бьют по реальному сектору экономики, зато выравнивается курс валют и, соответственно, тормозится инфляция. Тем более в кулуарах допускают, что ставка может подняться и до 14%. Нам, конечно, далеко до турецких цифр ставок, но и прежние прогнозируемые данные российского экономического роста могут оказаться под вопросом.

Сдавайте валюту!

Страшный сон булгаковского домоуправа постепенно материализуется. Есть список корпораций, которым предписано продавать месяц за месяцем дополнительную часть валютной выручки. Список закрытый, но вполне можно предположить, что речь идет о предприятиях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зерновых хозяйствах. То есть речь о компаниях, которые заработали на ослабевшем рубле. Излишний жирок по известному рецепту первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова, что называется, срежут.

Кроме того, вообще пришло время платить налоги на прибыль и период дополнительных расчетов за первое полугодие. А значит, наши экспортные секторы экономики продадут валютную выручку и для того, чтобы рассчитаться с налоговыми органами.

Словом, по всем статьям конец дождливого октября — это благоприятное время для пополнения бюджета и стабилизации рубля.

Вопрос только, надолго ли

Конечно, как выразился недавно Дмитрий Песков, доллар — анахронизм. Но переход на расчеты в национальных валютах и золоте еще не стал универсальным. По некоторым подсчетам, даже юань пока обслуживает не более 4% объема внешнеторговых расчетов в мире. А значит, борьба между стремлением к твердому рублевому курсу и желанием стимулировать экономический рост продолжится. Притом что большинство экспертов соглашаются, что дело даже не в механическом соотношении рубля и доллара, а в его предсказуемости и стабильности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока традиционно предполагается, что меры по стабилизации рубля будут действовать до президентских выборов в марте 2024 года. И что доллар может опуститься даже до отметки в 90 целковых. Впрочем, наш обыватель, переживший за время нашей демократии немало «черных» четвергов и вторников, ко всему готов.

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