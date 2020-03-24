Сервисы заказа такси в РФ усилили профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в автомобилях. В настоящее время организована процедура по санитарной обработке машин. Эта мера призвана защитить водителей и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём.

В ряде компаний созданы пункты по выдаче водителям дезинфицирующих средств и антибактериальных салфеток. Таксистов проверяют на наркотические вещества, алкоголь, им измеряют давление и температуру, а также оценивают их общее состояние...