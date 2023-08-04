Опубликованы кадры уничтоженной военной техники ВСУ в зоне СВО Военкор Руденко показал кадры уничтоженной техники ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Разбитая украинская бронетехника.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видеозапись с уничтоженной военной техникой ВСУ, в том числе, переданной странами Запада. Военкор с сарказмом назвал эту атаку ВСУ неплохой. По его данным, кадры с разбитой техникой ВСУ засняты на Запорожском направлении.

На видео показана дорога на открытой местности, вдоль которой стоят уничтоженные машины. Среди разбитой техники, отмечает военкор, — танк немецкого производства Leopard.

Министерство обороны России ранее показало кадры уничтожений позиций ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, участие в атаке принимали российские боевые машины пехоты и танки. Они открывали огонь по противнику прямо на ходу. Огнем артиллерии и ударами авиации также сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ.

Российские военнослужащие также поразили огневую позицию украинских артиллеристов на Краснолиманском направлении в ДНР. В результате нанесения удара была уничтожена гаубица М777, переданная Киеву западными партнерами.