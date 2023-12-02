Опубликовано видео с новыми истребителями, которые передали ВКС России Иркутский авиазавод передал Минобороны России партию Су-30СМ2 и Як-130

Фото: ПАО «ОАК»

Иркутский авиазавод, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, пишет пресс-служба госкомпании в Telegram-канале. Также канал опубликовал видео, на которых воздушные суда представлены с разных ракурсов и в полете.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов, — говорится в сообщении.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь добавил, что авиазавод своевременно выполняет план по выпуску самолетов. По его словам, предприятие уже приступило к производству лайнеров по программе грядущего года. В ОАК также подчеркнули, что все переданные самолеты прошли летные и наземные испытания и были отправлены к месту несения службы.

Ранее стало известно, что российские специалисты разработали мини-беспилотники, предназначенные для работы в связке с истребителем пятого поколения Су-57. Эти дроны позволят самолетам ВКС России прорывать систему противовоздушной обороны противника за счет перегрузки ее информационных каналов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.