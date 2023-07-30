Опубликованы фото морских парадов в Петербурге и Владивостоке со спутника Роскосмос опубликовал спутниковые фото парадов ко Дню ВМФ из Петербурга и Владивостока

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Госкорпорация «Роскосмос» поздравила россиян с Днем Военно-морского флота и опубликовала в Telegram-канале фотокадры праздничных парадов в Санкт-Петербурге и Владивостоке, сделанные спутником на орбите. Вид из космоса на парад запечатлел спутник «Канопус-В».

Сегодня в российских городах проходит парад — космический снимок спутника «Канопус-В»! — говорится в сообщении.

30 июля президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу посетили парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Мероприятие по традиции включало морскую и наземную части. В этом году в параде участвовали 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около трех тысяч военнослужащих. На торжественное мероприятие были приглашены лидеры африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Фото: kremlin.ru Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Корабли на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Корабли на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Парадное построение личного состава на катере специального назначения проекта 21980 «Грачонок» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Парадное построение личного состава на катере специального назначения проекта 21980 «Грачонок» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин после обхода парадной линии боевых кораблей с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин после обхода парадной линии боевых кораблей с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Катера специального назначения проекта 21980 «Грачонок» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Катера специального назначения проекта 21980 «Грачонок» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Участники исторической реконструкции на десантном катере «Алексей Баринов» проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Участники исторической реконструкции на десантном катере «Алексей Баринов» проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Катер специального назначения проекта 21980 «Грачонок» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Катер специального назначения проекта 21980 «Грачонок» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Корабли на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Корабли на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Участники исторической реконструкции на десантном катере «Алексей Баринов» проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Участники исторической реконструкции на десантном катере «Алексей Баринов» проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Базовый тральщик БТ-115 «Павел Хенов» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Базовый тральщик БТ-115 «Павел Хенов» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: kremlin.ru Верховный главнокомандующий обошёл на катере парадную линию боевых кораблей Фото: kremlin.ru Верховный главнокомандующий обошёл на катере парадную линию боевых кораблей Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Малый ракетный корабль «Углич» проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Малый ракетный корабль «Углич» проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Корабли на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Корабли на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: kremlin.ru Владимир Путин принял Главный военно-морской парад Фото: kremlin.ru Владимир Путин принял Главный военно-морской парад Фото: kremlin.ru День Военно-морского флота президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, который прошёл в Санкт-Петербурге Фото: kremlin.ru День Военно-морского флота президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, который прошёл в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Малый ракетный корабль «Советск» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Малый ракетный корабль «Советск» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Малый ракетный корабль «Советск» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Малый ракетный корабль «Советск» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: kremlin.ru Главный военно-морской парад Фото: kremlin.ru Главный военно-морской парад Фото: kremlin.ru Главный военно-морской парад. C президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраимом Траоре Фото: kremlin.ru Главный военно-морской парад. C президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраимом Траоре Фото: kremlin.ru Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу Фото: kremlin.ru Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Празднование Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Путин в ходе выступления на параде заявил, что Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-морского флота, который только за этот год пополнится на три десятка кораблей разных классов. Он подчеркнул, что на протяжении веков российский флот был и остается нерушимым стражем страны.