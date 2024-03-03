Опубликованы новые кадры развлечений панды Катюши с мамой

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Панда Катюша

Опубликованы новые кадры с маленькой пандой Катюшей, снятые в Московском зоопарке. Судя по видео в Telegram-канале SHOT, ее мама Диндин пытается обнять дочку, но звереныш не дается и обходит родительницу по кругу. Однако любящей матери все-таки удается залучить в свои объятия несговорчивую малышку.

Трудовые будни настигают нас так же быстро и неизбежно, как обнимашки панды Диндин ее убегающей дочки Катюши. Пусть грядущая неделя станет для вас такой же мягкой и теплой, дорогие подписчики, — пожелали авторы канала.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова уже публиковала видео с играми двух животных в манеже. Она сообщала, что Катюша весит уже 15,6 килограмма. Под присмотром специалистов зоопарка панда быстро растет и развивается.

Панда Катюша родилась 30 августа 2023 года в Москве, ее родители — привезенные из Китая самец Жуи и самка Диндин. Судя по публикациям на сайте зверинца, они охотно общаются с людьми, довольно любознательны и любят играть.

За тем, как растет Катюша, наблюдает вся Россия. В Сети периодически появляются видео, на которых маленькая панда с удовольствием возится в воде, и пользователи переживают, купят ли «плюшечке» собственный бассейн.

Светлана Акулова также рассказывала, что рождение Катюши можно назвать чудом. Дело в том, что панды могут размножаться только три дня в году. Для воссоединения пары Диндин и Жуи в Москву специально приезжал специалист. Он продемонстрировал животным видео, на котором спариваются другие панды.