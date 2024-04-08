Опубликованы кадры задержания обвиняемых по делу украинских кол-центров

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ опубликовала кадры задержания обвиняемых в создании на территории РФ узлов связи для работы мошеннических кол-центров из Украины. В трехминутном видео представлены видеозаписи задержания в разных точках России. Силовики требуют от задержанных в квартирах предоставить все цифровые средства сбора информации. Некоторых задерживают на улице возле подъезда.

На пол, средства связи быстро все сюда! — говорят силовики в записи.

На видеозаписи в том числе представлено устройство с сотнями разъемов для сим-карт, которые использовали мошенники в своей работе. В некоторых случаях при обыске было изъято оружие, а также наличные доллары и евро.

Установлено, что задержанные причастны к хищению у россиян более 7 млрд рублей, которые шли на финансирование ВСУ. Арестованы пять участников группировки, обвинение предъявлено по делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко скрывался от ФСБ в зоне СВО. С сентября 2023 года мужчина находился в Донецкой Народной Республике.