Военкор Коц опубликовал в Telegram кадры с высоты птичьего полета села Победа в Марьинском районе ДНР, взятого под контроль ВС России. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что он был занят военнослужащими Южной группировки войск.
Ранее бойцы 255-го полка подняли Знамя Победы над населенным пунктом. Перед этим они разгромили находившегося в Победе противника.
На видео, которое было опубликовано в Сети, можно увидеть красное знамя, установленное на крыше разрушенного в ходе боевых действий дома. Запись была сделана камерой беспилотника.
Чтобы остановить наступление ВС РФ, ВСУ бросили в бой находившиеся в резерве танки Leopard. Бронетехнику частично уничтожили, а противника планомерно выбили.