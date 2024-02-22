Опубликованы кадры взятого ВС РФ села Победа с высоты птичьего полета Военкор Коц опубликовал кадры взятого ВС РФ села Победа с высоты птичьего полета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Военкор Коц опубликовал в Telegram кадры с высоты птичьего полета села Победа в Марьинском районе ДНР, взятого под контроль ВС России. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что он был занят военнослужащими Южной группировки войск.

Ранее бойцы 255-го полка подняли Знамя Победы над населенным пунктом. Перед этим они разгромили находившегося в Победе противника.

На видео, которое было опубликовано в Сети, можно увидеть красное знамя, установленное на крыше разрушенного в ходе боевых действий дома. Запись была сделана камерой беспилотника.

Чтобы остановить наступление ВС РФ, ВСУ бросили в бой находившиеся в резерве танки Leopard. Бронетехнику частично уничтожили, а противника планомерно выбили.