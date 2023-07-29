Опубликованы кадры уничтожения техники и военных ВСУ под Белогоровкой Репортер Руденко показал уничтожение техники и военных ВСУ под Белогоровкой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили технику и личный состав ВСУ на Белогоровском направлении, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Удар нанесла артиллерия 7-й бригады Южной группировки войск.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал три видеозаписи, на которых российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожает в зоне СВО на Украине тяжелую технику украинской армии. На видео показаны ликвидация финского БТР ХА-180, танка ВСУ на Харьковском направлении и взрыв украинского БМП под Артемовском.

До этого Руденко сообщал, что Вооруженные силы Украины потеряли в зоне боевых действий очередную самоходку польского производства Krab. Военкор опубликовал видео, на котором запечатлен момент уничтожения орудия дроном-камикадзе «Ланцет».

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил, что ряд подразделений ВСУ испытывают дефицит вооружения и военной техники, необходимых для наступления в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении. По информации канала, в ходе безуспешных боев украинская армия понесла значительные потери, в отдельных штурмовых группах отмечаются случаи отказа военнослужащих продолжать наступательные действия.