Опубликованы кадры уничтожения французской гаубицы на Запорожском фронте

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео уничтожения российскими артиллеристами французской 155-мм самоходной гаубицы Вооруженных сил Украины «Цезарь» на Запорожском направлении.

На кадрах видно, как наносится удар по замаскированному в лесополосе орудию, после чего происходит взрыв и в небо поднимаются клубы дыма.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал фотографии подбитого БМП ВСУ вблизи села Работино на Запорожском направлении. В районе этого населенного пункта идут бои с использованием артиллерии. Авторы канала также сообщают, что авиация ВС России ударом по лесополосе уничтожила резервную группу украинских военных и американский БТР Stryker. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным властей ДНР, напряженной остается обстановка под Угледаром. ВСУ сконцентрировали здесь свои подразделения, стянув войска и технику с других направлений. Предположительно, планируют прощупать оборону, а потом нанести удар по флангам.

Между тем официальные лица США заявили, что у ВСУ есть от месяца до шести недель, прежде чем контрнаступление придется поставить на паузу из-за начала проливных дождей. Аналитики также полагают, что ударные силы страны могут выдохнуться к середине или концу сентября.