Опубликованы кадры тушения лесных пожаров в Рязанской области МЧС показали кадры тушения лесных пожаров в Рязанской области

Фото: 62.mchs.gov.ru

МЧС показали кадры тушения лесных пожаров в Рязанской области, дым от которого дошел до Москвы. На видео, опубликованном в Telegram-канале ГОЧСиПБ столицы, запечатлен момент слива на очаги возгорания с вертолета. На кадрах видны языки пламени и столб дыма высотой в несколько десятков метров.

По данным ведомства, с утра 18 августа экипажи вертолетов Московского авиационного центра выполнили 102 слива 710 тонн огнегасящей жидкости. Работы на месте природных пожаров под Рязанью продолжаются.

По поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова в Рязанскую область дополнительно направили самолет-амфибию Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 и два самолета Ил-76. Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации огня, составляет более 470 человек и 175 единиц техники.

Ранее Рослесхоз обвинил рязанских чиновников в сокрытии реальных площадей возгорания и в том, что те не среагировали на ситуацию должным образом. По данным ведомства, это не позволило вовремя задействовать федеральные силы для тушения пожара и привело к его разрастанию.