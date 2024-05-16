Опубликованы кадры с концерта, где присутствуют Путин и Си Цзиньпин Зарубин опубликовал видео с концерта, где находятся Путин и Си Цзиньпин

Фото: Alexander Ryumin/ via REUTERS

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал видео с концерта, приуроченного 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. На кадрах можно заметить, что ярусы в зале украшены российскими флагами. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также присутствуют на торжественном мероприятии.

Мы были на том самом концерте, где сейчас Владимир Путин и Си Цзиньпин, — написал Зарубин.

На концерте выступают Центральный оркестр народных инструментов КНР и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. На сцене исполнят «Подмосковные вечера», «Катюшу» и «Калинку», а также такие китайские композиции, как «Вечерняя песня рыбака», «Цветы прекрасны, и луна полна».

Путин и Си Цзиньпин 16 мая провели переговоры. Главы государств встретились в Большом восточном зале Дома народных собраний в Пекине. Беседа российского и китайского лидеров продлилась порядка 2,5 часа.

Владимир Путин выразил благодарность Си Цзиньпину за гостеприимство в Пекине. Он отметил, что китайские друзья создали очень теплую обстановку для переговоров.