Опубликованы кадры пролета Су-27 возле беспилотника США MQ-9

Фото: Социальные сети

Американский беспилотник MQ-9 из кабины истребителя Су-27

Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео с предположительным пролетом истребителя Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 над Черным морем. Кадры сняты с самого дрона. На них видно, как самолет пролетает мимо БПЛА. Минобороны России не подтверждало подлинность этого видео.

Накануне европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что MQ-9 Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских самолета Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный дрон, который упал в международных водах, утверждают в командовании.

В Министерстве обороны России в свою очередь указали на то, что американский беспилотник пролетал над Крымом с выключенными транспондерами, нарушив тем самым границы района режима использования воздушного пространства. После его обнаружения в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду, отметили в ведомстве.