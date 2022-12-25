Опубликованы видеокадры боевого слаживания экипажей танков «Армата»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Русская весна» опубликовал видеокадры боевого слаживания экипажей танков T-14 «Армата». Телеведущий Владимир Соловьев написал в Telegram, что учения проходят на одном из полигонов.

Первые кадры боевого слаживания экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 Армата, которое проходит на одном из полигонов, — говорится в канале Соловьева.

Ранее научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М. В компании подчеркнули, что новые машины отличаются улучшенной маневренностью, огневой мощью и защитой. По информации Уралвагонзавода, модернизация проводилась в рамках гособоронзаказа.

Старший мастер по ремонту оборудования УВЗ Олег Белоусов отметил, что цеха завода работают в круглосуточном режиме. По его словам, сегодня Россия особенно нуждается в помощи предприятия, в связи с чем объемы производства были увеличены.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году военное ведомство России увеличит гособоронзаказ в полтора раза. По его словам, части и соединения обеспечат вооружением и техникой на 97%.