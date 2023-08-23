Опубликованы кадры подбитого БМП ВСУ у Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал фотокадры подбитого БМП Вооруженных сил Украины вблизи села Работино на Запорожском направлении. По данным канала, в районе населенного пункта идут бои с использованием артиллерии. Авторы канала также сообщают, что авиация ВС России ударом по лесополосе уничтожила резервную группу украинских военных и американский БТР Stryker. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео штурма Работино. На кадрах видно, как танки и БМП Bradley ВСУ ведут огонь по руинам, после чего по ним прилетает управляемый боеприпас. Канал сообщил, что украинские военнослужащие надели белые повязки, чтобы выдать себя за российских бойцов.

До этого военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры подбитого Вооруженными силами России в зоне СВО немецкого танка Leopard. На видео бронемашина освещается лучами восходящего солнца.

Руденко также сообщал, что российские военные нанесли серию точных ударов по окопам ВСУ на Лисичанском направлении. Как уточнил журналист, позиции противника накрыли артиллеристы 6-й бригады группировки «Юг» Вооруженных сил России.