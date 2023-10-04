Опубликованы кадры оказания помощи украинскому диверсанту в Крыму Российские пограничники оказали помощь украинскому диверсанту в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Telegram-канал «Два майора» опубликовал фотографию, на которой российские пограничники оказывают помощь раненному украинскому диверсанту. Кадр сделан в района мыса Тарханкут на западе Крыма, говорится в публикации.

Канал уточнил, что сотрудник Главного управления разведки Украины упал с гидроскутера, сослуживцы его бросили. До начала боевых действий мужчина работал шахтером, отмечается в публикации.

Ранее ФСБ сообщила о захвате в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадки в Крыму. В ходе допроса военнослужащий раскрыл цели группы — они планировали осуществить фото- и видеосъемку участников ДРГ на фоне украинского флага на территории полуострова. В ФСБ уточнили, что диверсионная деятельность была пресечена благодаря российским пограничникам, подразделениям Военно-морского флота и Росгвардии.

О попытке украинских диверсантов высадиться в Крыму стало известно утром 4 октября. По информации Министерства обороны, военнослужащие ВСУ хотели добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. В ведомстве также уточнили, что ночью этого же дня средства противовоздушной обороны нейтрализовали свыше 30 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать три российских региона.