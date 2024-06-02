Опубликованы кадры мощного взрыва в порту Одессы Военкор Котенок показал кадры взрыва в Одессе

Фото: МЧС Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал видео момента мощного взрыва в Одессе на юге Украины. На кадрах видно, что над портом поднимается столб дыма. По его словам, в местных соцсетях пишут о ракетном прилете. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Мощный взрыв в Одессе. В местных соцсетях сообщают о ракетном прилете, — отметил Котенок.

Ранее о взрыве в Одессе сообщал мэр Геннадий Труханов. Подробностей он не привел. По данным Telegram-канала «Типичная Одесса», взрыв произошел в результате ракетного удара в районе Каботажной гавани городского порта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко ранее заявил, что взрывы прогремели на территории находящегося под контролем украинских властей Херсона. По его словам, их слышно в прибрежных районах города. Отмечается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась, в «красной зоне» находятся Житомирская, Винницкая, Харьковская и Днепропетровская области.

До этого мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Позднее украинский градоначальник уточнил, что он прозвучал в воздухе за мостом.