«РВ» показала кадры масштабного боя у Вербового

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал ролик, на котором запечатлено, как десантники Вооруженных сил России атакуют и захватывают опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении. Отмечается, что российские полки ВДВ провели серию мощных контратак. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Так, у Вербового десант РФ при поддержке артиллерии атаковал позиции украинских военных. Российские солдаты уничтожили десятки бойцов ВСУ, а остатки подразделений взяли в плен.

Ранее «РВ» публиковала кадры с Запорожского направления, где пехота и десант Южного военного округа контратакуют, ликвидируя подразделения Вооруженных сил Украины и отбрасывая их с позиций почти на километр. Отмечалось, что российские военные продолжают серию мощных контратак на линии Копани — Работино — Новопрокоповка — Вербовое, перехватывая инициативу.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник писал, что российским войскам удалось успешно контратаковать противника в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Взяты несколько опорников ВСУ. Также российские войска отразили атаку в районе населенного пункта Вербовое. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.