Опубликованы кадры испытания взрывчатки для «теракта» против военных МО РФ ФСБ показала испытание взрывчатки для «теракта» против военных Минобороны РФ

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Информационное агентство ТАСС опубликовало распространенные ФСБ России кадры испытания взрывчатки, которую планировали применить для терактов против высокопоставленных чиновников российского Министерства обороны. На них видна небольшая емкость с серой жидкостью. Ее поджигают в заброшенном здании, после чего она взрывается. Также на кадрах показали подарочную упаковку, в которой была замаскирована взрывчатка.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали завербованного украинской разведкой россиянина, который готовил теракты против троих высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ. Как отмечается, он замаскировал взрывные устройства большой мощности в подарочную упаковку и разослал курьерской службой по адресам проживания потенциальных жертв в Москве. Задержанный признался, что согласился на теракты за вознаграждение.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на территории оборонного предприятия в Самарской области. В спецслужбе отметили, в середине прошлого года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации. Он согласился совершить диверсию в городе. В ведомстве уточнили, что подозреваемый выбирал места для совершения преступления, осматривал их, а также занимался сборкой самодельных зажигательных устройств.