Опубликованы кадры допроса подозреваемого в убийстве байкера из-за парковки

Фото: t.me/moscowproc

Представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео допроса Шахина Аббасова, задержанного по подозрению в убийстве мотоциклиста из-за претензий о неправильной парковке. На видео молодой человек не сразу реагирует на требование представиться. Сейчас всех задержанных доставляют для ареста в Москву.

На кадрах — задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля. Вместе с ним задержаны еще два человека, возможная причастность которых к преступлению устанавливается. Сейчас их всех доставляют в Москву, — пишет Ирина Волк.

Аббасов был задержан вместе с двумя подельниками 18 апреля в Ростовской области. Их фото опубликовал Следственный комитет. 17 апреля вечером он ударил ножом мотоциклиста Кирилла Ковалева. От полученных ранений тот скончался на глазах у своей невесты.

До этого правоохранители обнаружили свыше 44 млн рублей и $300 тысяч при обыске в квартире Аббасова. Следствию предстоит установить их принадлежность и дать оценку законности их получения.