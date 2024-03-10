Опубликованы фото «люксового» «Запорожца» Екатеринбуржец за пять лет сделал из старого «Запорожца» авто премиум-класса

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В Екатеринбурге местный житель по имени Семен выставил на продажу за 2 млн рублей 38-летний «Запорожец», передает E1.ru. Он рассказал, что купил авто в 2018 году. За пять лет он отреставрировал его и прокачал до уровня автомобиля премиум-класса. По словам Семена, о «Запорожце» он мечтал с детства.

Когда я был ребенком, отец говорил, что хочет подарить мне , и эта машина была моей мечтой лет с девяти. Я стал взрослым и решил реализовать детскую мечту. Купил в 2018 году красный «Запорожец» за 60 тысяч рублей, пару раз в нем прокатился и понял, что далеко не уедешь. Больше пяти лет я занимался ремонтом машины, вложил больше двух миллионов рублей. Поменял двигатель, подвеску полностью, салон, крышу, потолок, торпеду. Заднее сиденье убрал — там теперь колонки. Вообще очень много денег было в музыку вложено, — рассказал Семен.

К моменту публикации этого материала, стоимость автомобиля на Avito выросла до 2,5 млн рублей. В объявлении на сайте отмечается, что у «Запорожца» пробег 55 000 км. Это не самый дорогой «Запорожец» на сайте. К примеру, краснодарец продает автомобиль этой марки 1991 года выпуска с нулевым пробегом за 2,7 млн рублей. Также в Краснодаре можно купить за 3 млн обновленный «Запорожец» 1968 года выпуска. Но дороже всего продают «Запорожец» 1966 года в Подмосковье. При этом у авто пробег более 100 000 км.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Украины Владимир Рогов заявил, что Запорожский автомобилестроительный завод мог бы вернуться к выпуску автомобилей «Запорожец». По его словам, предприятие обладает практически самодостаточным комплексом производства.