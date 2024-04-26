Опубликовано видео задержания коррупционера, причастного к краже 18 млрд СОБР задержал 80 мошенников, наворовавших на господрядах 18 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По делу о присвоении 18 млрд рублей из бюджетных средств задержаны порядка 80 человек, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Ведомство представило видеоролик с задержанием одного из членов преступной группировки.

Соучастники преступной группы, которая насчитывала порядка 80 человек, использовали различные методы обналичивания денежных средств. Часть денег из обналиченных 18 млрд рублей была получена в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах России, — сообщили в Росгвардии.

Уточняется, что оперативные мероприятия по этому делу проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Костромской области.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня экс первого зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки. По версии следователей, она незаконно получила порядка 123 млн рублей. Следствие наставило на необходимости ареста из-за связей обвиняемой, которыми она может воспользоваться для избежания уголовного преследования. Предполагается, что у нее есть зарубежная недвижимость, оформленная на подставных лиц. Стригункова отрицала наличие зарубежной недвижимости и просила домашний арест в городе Видное, чтобы ухаживать за больными родственниками.