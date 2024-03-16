Опубликовано видео задержания агента, планировавшего теракт на Транссибе ФСБ опубликовала видео задержания украинского агента на Транссибе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео задержания мужчины, планировавшего совершить теракт на Транссибе. На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как сотрудники службы отслеживают передвижения диверсанта с помощью инфракрасной камеры. Отмечается, что мужчина был пойман с поличным прямо у железнодорожной магистрали.

Сначала мужчина заявил, что просто гулял на территории, однако при нем был мешок. Внутри него оказалось устройство, которое нужно было установить на рельсы, чтобы пустить поезд под откос. Мужчина также указал сотрудникам ФСБ на камеру, установленную в лесу у магистрали.

На допросе мужчина рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами во Львове. По его словам, он был отправлен в Киев на инструктаж. Затем мужчина отправился в Россию по маршруту через Молдавию и Турцию. Из Турции он приехал в Москву, а уже из столицы добрался до Салехарда. По его словам, он работал на Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины.

Я у него (куратора. — NEWS.ru) через день спросил: «Вы кто: ГУР или СБУ?» Он сказал, что первое, — рассказал задержанный на допросе.

В ФСБ ранее сообщили, что целью агента были железнодорожные составы, двигающиеся по Транссибирской магистрали с грузами для нужд СВО. Известно, что задержанный является гражданином России, ему 61 год.