Опубликовано видео уничтожения САУ ВСУ российским «Ланцетом»

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

БПЛА «Ланцет»

Военкор Андрей Руденко опубликовал в Telegrm видео уничтожения САУ ВСУ российским БПЛА «Ланцет» на Донецком направлении. На кадрах видно, как барражирующий снаряд поражает украинскую установку.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения американской системы М777 беспилотником «Ланцет» на Краснолиманском направлении. На кадрах украинские военнослужащие пытаются замаскировать технику, однако российский дрон ударяет прямо в цель барражирующим боеприпасом.

Руденко до этого также опубликовал кадры, на которых запечатлена работа «Ланцета» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении. Еще ранее на видео попали моменты уничтожения «Ланцетами» украинского бронеавтомобиля «Казак» на Ореховском направлении и немецкого танка.

Кроме того, было опубликовано видео уничтожения беспилотником «Ланцет» украинской самоходной гаубицы «Цезарь». ВСУ получили соответствующее вооружение от Франции. Удар был нанес на Южно-Донецком участке фронте.

На опубликованных кадрах беспилотник приблизился к цели, после чего нанес точный удар. От уничтоженной украинской гаубицы в небо поднялся густой столб черного дыма.