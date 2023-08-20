Опубликовано видео уничтожения танка, БМП и девяти солдат ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения 85-й бригадой Южной группировки войск РФ танка, БМП и девяти солдат ВСУ в зоне СВО у Белогоровки. На кадрах видно, как российские военные дистанционно поражают позиции украинских солдат.

Telegram-канал до этого опубликовал видео уничтожения солдат ВСУ FPV-дронами ВС РФ в зоне СВО. На кадрах видно, как барражирующие снаряды попадают в укрытия украинских военных.

«Военкоры Русской Весны» ранее сообщили, что танковые подразделения 1-й Славянской бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ нанесли удар по расположениям ВСУ на Авдеевском направлении. Танкисты успешно взаимодействуют с операторами беспилотников, которые помогают выявлять цели и корректировать огонь.

На видео, которое опубликовали военкоры, можно увидеть, как оператор квадрокоптера обнаруживает местонахождение противника, укрепившегося в многоэтажном доме. Координаты цели передаются экипажу танка, и тот наносит прицельный удар. В результате стена здания, где засели бойцы ВСУ, рушится. Над домом поднимается столб пыли.

Военкор Андрей Руденко ранее опубликовал видео уничтоженных украинских танков. На кадрах видны подбитые Leopard и T-72.

До этого Руденко сообщил, что российские военные нанесли серию точных ударов по окопам ВСУ на Лисичанском направлении. Как уточнил журналист, позиции противника накрыли артиллеристы 6-й бригады группировки «Юг» Вооруженных сил России.