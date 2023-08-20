Опубликовано видео уничтожения солдат ВСУ FPV-дронами ВС РФ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения солдат ВСУ FPV-дронами ВС РФ в зоне СВО. На кадрах видно, как российские барражирующие снаряды попадают в укрытия украинских военных.

На первом видео показано, как беспилотник бойцов батальона имени Павла Судоплатова поражает укрытие солдат ВСУ, из которого они запускали квадрокоптеры. На второй записи видно, как дрон накрывает группу украинских военных под Ореховом на Запорожском фронте.

Канал ранее сообщил, что танковые подразделения 1-й Славянской бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ нанесли удар по расположениям ВСУ на Авдеевском направлении. Танкисты успешно взаимодействуют с операторами беспилотников, которые помогают выявлять цели и корректировать огонь.

На видео, которое опубликовали военкоры, можно увидеть, как оператор квадрокоптера обнаруживает местонахождение противника, укрепившегося в многоэтажном доме. Координаты цели передаются экипажу танка, и тот наносит прицельный удар. В результате стена здания, где засели бойцы ВСУ, рушится. Над домом поднимается столб пыли.

Военкор Андрей Руденко до этого опубликовал видео уничтоженных украинских танков. На кадрах видны подбитые Leopard и T-72.

До этого Руденко сообщил, что российские военные нанесли серию точных ударов по окопам ВСУ на Лисичанском направлении. Как уточнил журналист, позиции противника накрыли артиллеристы 6-й бригады группировки «Юг» Вооруженных сил России.

Руденко также опубликовал видео, на котором показан момент поражения укрепрайона ВСУ. Противник закрепился на пересеченной местности у лесополосы, оборудовав сложную сеть окопов, которые стали целью российских артиллеристов.