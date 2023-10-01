Опубликовано видео уничтожения солдат 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Фото: МО РФ

Работа расчета самоходного автоматического гладкоствольного миномета 2Б9 «Василек»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения солдат 81-й аэромобильной бригады ВСУ. На кадрах видно, как российские военные обнаруживают позиции украинских военных и наносят по ним удар.

Военный эксперт Борис Рожин до этого опубликовал видео работы установки тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки российской армии «Центр» на Краснолиманском направлении. На кадрах видно, как ТОС уничтожает позиции ВСУ.

Telegram-канал RT ранее опубликовал видео уничтожения танка и отряда ВСУ из 20 человек. На видео попала точная работа артиллеристов Южной группировки войск возле Клещеевки.

Военкор Александр Коц 30 сентября рассказал о тяжелых боях у Клещеевки. По его словам, украинская армия атакует линию обороны восточнее населенного пункта, в то время как российские военные перемалывают огромное количество пехоты ВСУ.

В Минобороны РФ до этого сообщили, что российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона противника в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка. Общие потери ВСУ составили до роты живой силы, один беспилотный летательный аппарат и два миномета.