Опубликовано видео уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки «Сыны Отечества»: авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в ЛНР

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Сыны Отечества» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлена совместная работа российской авиации и артиллерии 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск в ЛНР. По данным канала, военнослужащие ВС РФ уничтожают позиции ВСУ в районе поселка Белогоровка. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Авиация совместно с артиллерией 7-й бригады Южной группировки войск уничтожают позиции ВСУ в районе Белогоровки, — говорится в сообщении.

В Народной милиции ДНР ранее сообщили, что российские артиллеристы выпустили умный управляемый снаряд «Краснополь» по танку ВСУ, обнаруженному в районе населенного пункта Красногоровки. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что военная техника была полностью уничтожена. Уточнялось, что снаряд наводился с помощью беспилотника «Орлан-30». Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин ранее опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлена работа 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО в зоне проведения спецоперации. По его словам, российские бойцы ударили легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по пункту временной дислокации противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.