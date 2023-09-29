Опубликовано видео уничтожения отряда ВСУ в блиндаже под Соледаром

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения российским десантом отряда ВСУ в блиндаже под Соледаром. На кадрах видно, как российские военные поражают укрепление украинских военных с помощью FPV-дрона.

Также в Сети появились кадры с уничтоженной натовской техникой на Запорожском направлении.

Ранее Telegram-канал опубликовал кадры уничтожения FPV-дронами пехоты ВСУ у Работино и Времевки. На видео российские беспилотники поражают позиции украинских военных.

В свою очередь, Telegram-канал «Работайте, братья» показал удары бомбардировщиками группы «Центр» по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Корректировка велась с разведывательного беспилотника.

До этого военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гуляйполе. Как отмечается, по технике противника работала артиллерия 177-го полка морской пехоты Вооруженных сил России.

В Сети появились кадры нанесения ударов Воздушно-космическими силами России по переправам через реку Оскол. Уничтожены три моста, по которым получала снабжение группировка украинских войск у границы Харьковской области и Донбасса. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».