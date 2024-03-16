Опубликовано видео уничтожения обстрелявшего Белгород «Вампира» Военкор Поддубный показал видео уничтожения обстрелявшей Белгород РСЗО «Вампир»

Российские разведчики группировки прикрытия государственной границы обнаружили и уничтожили одну из реактивных систем залпового огня «Вампир», из которой 15 марта был обстрелян Белгород, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. На опубликованных в Сети кадрах показано, как военные определили координаты цели противника и одним точным ударом поразили технику Вооруженных сил Украины.

Разведчики группировки прикрытия государственной границы оперативно обнаружили один из расчетов, который участвовал в террористическом обстреле Белгорода сегодня (15 марта. — NEWS.ru). В результате огневого поражения РСЗО «Вампир» чешского производства и преступники, которые непосредственно вели огонь — уничтожены, — написал Поддубный.

Как пояснил военкор, на ролике виден характерный взрыв боекомплекта РСЗО. По словам военкора, российские военные продолжают поиски всех причастных к обстрелам регионов РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что еще один человек пострадал при обстреле Грайворонского городского округа со стороны ВСУ. По его словам, мужчина получил осколочное ранение и контузию головного мозга. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.