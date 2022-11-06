Опубликовано видео уничтожения гаубицы М777 российским дроном «Ланцет» Опубликовано видео уничтожения российским дроном «Ланцет» американской гаубицы М777

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Дрон-камикадзе «Ланцет»

Российские военные при помощи беспилотного/барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразили американскую гаубицу М777 в ходе спецоперации на Украине. Кадры объективного контроля за дроном опубликовало РИА Новости в Telegram.

На видео, которое было снято на Николаево-Криворожском направлении, представлено поражение гаубицы М777, прозванной среди военных «три топора». Снарядами из этих орудий, в частности регулярно обстреливается Донецк.

Также на видео зафиксировано уничтожение украинской САУ 2с3 «Акация» дроном-камикадзе, который разработали в российской фирме ZALA, входящей в концерн «Калашников».

Ранее стало известно, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» подбил украинский корабль в акватории Днепра. Опубликовано видео с моментом атаки. На записи можно заметить, как модернизированный беспилотник попадает в катер ВМС Украины. После удара судно задымилось. Съемка велась с разведывательного БПЛА.