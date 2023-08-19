Опубликовано видео удара дрона ВС РФ по БМП с солдатами ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео удара дрона ВС РФ по БМП с солдатами ВСУ около Работино. В канале отметили, что бронемашина перевозила ранненых украинских бойцов.

Telegram-канал ранее опубликовал видео уничтожения дронами «Бобер» пехоты и техники ВСУ под Ореховом на Запорожском фронте. На первом видео показано, как беспилотник поразил вражескую машину в движении, на втором и третьем видно, что удары наносятся по живой силе ВСУ.

Подразделения Вооруженных сил России заняли опорный пункт и наблюдательный пост украинских военных в ходе боев на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. По его словам, которые приводят «Военкоры Русской Весны», украинские войска потеряли на этом участке фронта более взвода солдат.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом эксперт считает, что российские войска остановят украинское контрнаступление. По его мнению, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.