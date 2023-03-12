Опубликовано видео танкового удара по наблюдательному пункту ВСУ Российские танкисты на Т-90М ударили по украинскому наблюдательному пункту

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Т-90М

Российские танкисты на Т-90М нанесли удар по украинскому наблюдательному пункту, координаты которого были переданы разведкой, сообщил РИА Новости командир танковой роты. После удара по позиции противника экипаж вернулся с боевой задачи на место ожидания. Военнослужащий добавил, что для него как для командира роты приоритетной задачей является сохранение жизней среди личного состава.

В данный момент мы отработали по наблюдательному пункту противника, координаты получили по разведданным, — сказал командир.

Ранее член экипажа Т-90М с позывным Азер рассказал, что новый танк обладает арсеналом, который повышает прочность боевой машины, делает ее более незаметной, а также улучшает ситуационную осведомленность экипажа.

Военнослужащий указал, что танк также оборудован системой самонаведения, помогающей вовремя заметить противника и сменить позицию. По его словам, Т-90М имеет специальный маскировочный комплекс, снижающий тепловую заметность машины, которого нет в натовской технике.

Военный историк Юрий Кнутов ранее заявил, что у Вооруженных сил России есть современное супероружие, которое уже активно применяется в зоне специальной военной операции на Украине.