Опубликовано видео «сногсшибательного попадания» по пункту дислокации ВСУ Рожин показал видео удара ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, запечатлена работа 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО в зоне проведения спецоперации. По его словам, российские бойцы ударили легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по пункту временной дислокации противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кадры работы 11 армии ВВС и ПВО ЛМУРом по ПВД противника. Сногсшибательное попадание! — прокомментировал Рожин.

Минобороны РФ ранее сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС России уничтожил пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в зоне проведения военной операции. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. По его данным, видео было снято в районе населенного пункта Покровск в ДНР.

До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29, который был на вооружении ВСУ. Это произошло в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Военкор Юрий Котенок опубликовал видео и фото с места крушения сбитого МиГ-29. Он обратил внимание, что этот истребитель стал вторым, сбитым за неделю.