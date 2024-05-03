Опубликовано видео с ликвидированным украинским агентом ФСБ опубликовала кадры с ликвидированным украинским диверсантом

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Федеральная служба безопасности России обнародовала видео с ликвидацией украинского диверсанта, прибывшего из Литвы. На кадрах, которые распространил ТАСС, видно, как мужчина что-то покупает в магазине, затем происходит погоня и раздаются звуки выстрелов. Также на кадрах запечатлен момент обыска.

Ранее сообщалось, что 48-летний агент ГУР Украины прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов. Также мужчина был членом запрещенной в России террористической организации. Его схватили в Гатчинском районе Ленинградской области. Там обнаружили боеприпасы. При задержании он оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия и был уничтожен.

До этого стало известно, что в Крыму в рамках масштабной операции ФСБ и МВД задержали 12 членов неонацистской организации «Белая Масть». Лидер группировки 24-летний Михаил Мауров находится в бегах за пределами России. Оперативные мероприятия проведены в Симферополе, Евпатории, Ялте, Севастополе и Керчи.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев до этого заявлял, что в России активизировалась диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов. По его словам, на этом фоне необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан на северо-западе страны.