Опубликовано видео результативного прилета «Искандера» по авиастоянке ВСУ

В Сети появилось видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале уточнил, что кадры сняты в Днепропетровской области. По его словам, удар пришелся на стоянку украинской авиатехники. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Прилет «Искандера» по месту стоянки украинской авиатехники в районе н.п. Манвеловка (Днепропетровская область). Взрывом уничтожено и повреждено до пяти вертолетов, — написал Котенок.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65 в Запорожской области. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» в районе населенного пункта Гуляйполе.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС России взяли под контроль поселок Керамик в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, это стало возможно благодаря работе подразделений группировки «Центр». Кроме того, указали в министерстве, группировки войск «Север» в ходе наступления взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о Борисовке, Огурцово, Плетеневке, Пыльной и Стрелечьей.