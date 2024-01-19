Опубликовано видео развертывания надувной «системы ПВО» Военкор Сладков показал видео развертывания ложной системы ПВО

Фото: МО РФ

Военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что российские войска меняют структуру группировок, задействованных в СВО. По его словам, армия в том числе работает над ложными целями. Он выложил видео, на котором развертывают надувную «систему ПВО», похожую на зенитный ракетный комплекс С-400.

На видео наши инженеры разворачивают на полигоне ложные системы ПВО, на которые активно охотятся враги (и ВСУ, и разведка НАТО), — написал Сладков.

По его словам, ВС РФ усиливают инженерные части, включая как наступательный сегмент, так и оборонительный. Вся эта реорганизация направлена на минимизацию потерь личного состава, пояснил Сладков.

Ранее в американском издании The Washington Post вышла статья о ложных целях, которые создают украинские военные в зоне боевых действий. В конкретном материале говорилось о деревянных макетах реактивных систем залпового огня HIMARS. Авторы поясняли, что такие муляжи создаются для того, чтобы при их поражении российские войска растрачивали дорогостоящие крылатые ракеты. Украинский источник WP утверждал, что при наведении с дрона отличить настоящие РСЗО от фейковых невозможно.