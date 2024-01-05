Опубликовано видео разгрома пехоты ВСУ на Артемовском направлении Минобороны показало видео работы расчетов ПТРК «Фагот» и «Корнет» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало видео работы расчетов противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Корнет» на Артемовском направлении в зоне специальной военной операции. На кадрах показано, как российские десантники наносят точные удары по позициям украинской армии.

По информации Минобороны, скопление пехоты противника обнаружили разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Как подчеркнули в военном ведомстве, на Артемовском направлении противотанковые расчеты десантников активно уничтожают технику и живую силу ВСУ.

За три недели одним из расчетов батареи с этого комплекса было поражено до 60 человек живой силы противника, один пикап с боеприпасами, которые потом детонировали еще в течение часа, — цитирует ведомство командира противотанковой батареи гвардейского парашютно-десантного полка.

Ранее сообщалось, что украинские войска несут тяжелые потери в результате контратак ВС РФ в зоне спецоперации. По мнению западных СМИ, именно с этим связан призыв генералов ВСУ мобилизовать 500 тысяч военных. Журналисты предположили, что Киев хочет компенсировать ожидаемое прекращение военной помощи со стороны Запада за счет увеличения численности бойцов на фронте.