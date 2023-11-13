Опубликовано видео работы «Солнцепеков» на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео работы экипажа тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции России на Украине. По словам авторов канала, расчеты нанесли мощный удар по позициям ВСУ и накрыли личный состав противника, «оставив лишь пепел».

Министерство обороны РФ ранее рассказало, что бойцы Центрального военного округа с применением «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт украинской армии. По данным ведомства, под удар российских сил попала техника ВСУ и личный состав. Как пояснили в Минобороны, экипаж тяжелых огнеметных систем прикрывает группа охранения, которая сопровождает его при выполнении боевых задач, что позволяет пресечь диверсионные действия противника.

Ранее российский боец раскрыл секрет успешной работы «Солнцепеков» против ВСУ в зоне спецоперации. Наводчик-оператор ТОС с позывным Витим рассказал, что в основном боевая машина работает в ночное время, когда со стороны противника летает меньше «птичек» и орудие менее заметно, чем днем. За минувший год благодаря огневой мощи «Солнцепеков» было ликвидировано несколько десятков опорных пунктов украинской армии.