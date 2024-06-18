Опубликовано видео Путина в тесном окружении жителей Якутска Жители Якустка встретили Путина с радостными криками

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Во время визита президента России Владимира Путина в Якутск местные жители устроили ему теплый прием. Видео со встречи опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Как только глава государства появился на улице, люди начали стекаться со всех сторон, окружая его и приветствуя его.

На кадрах видно, как жители Якутска облепили Путина, создавав вокруг него живую стену. Люди пытались обнять президента и пожать ему руку. Российский лидер не сопротивлялся, приветствовал людей и охотно пожимал руки. Охрана стояла рядом, наблюдая за происходящим, но не вмешивалась.

Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию 18 июня. Он стал для главы государства первым с сентября 2014 года. В Якутии президенту представили достижения региона в IT-сфере и оборонной промышленности. Он встретится с работающими в регионе специалистами и учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова. Кроме того, российский лидер проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Во время визита Путина в Якутск также произошел забавный инцидент: у главы государства неожиданно перестала писать шариковая ручка. Он несколько раз попытался заставить ее работать, но безуспешно. Ситуация вызвала легкий переполох в зале. Многие поспешили дать российскому лидеру свои ручки.