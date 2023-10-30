Российский «Корнет» уничтожил украинский танк под Купянском Военкор Руденко опубликовал видео уничтожения украинского танка в зоне СВО

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко показал в своем Telegram-канале видео уничтожения расчета украинского танка на Купянском направлении. По его словам, боевую машину поразил расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

Очередное видео поражения танка ВСУ расчетом ПТРК «Корнет» на Купянском направлении, — прокомментировал ролик военкор.

Ранее Руденко показал видео уничтожения расчета американской гаубицы М777, стоящей на вооружении украинских сил. На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, видно, как по орудию наносится удар. После в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Военкор поделился ощущением, что российские военные стали «доставать чаще до орудий противника».

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области. В районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка (ДНР) и Лепетиха Николаевской области были поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения. Всего, по данным МО, за прошедшие сутки были уничтожены около 860 военных ВСУ.