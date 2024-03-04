Опубликованы новые кадры поражения танка Abrams FPV-дроном «Упырь»

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разработчики FPV-дрона «Упырь» опубликовали видео от лица управлявшего им оператора в момент уничтожения американского танка Abrams на Авдеевском направлении, передает ТАСС. Ролик показывает, как дроны поражают боевую машину, у которой пехотинцы сбили гусеницу. Сжечь иностранную бронетехнику удалось боеприпасом ПГ-7В.

Впервые в зоне специальной военной операции FPV-дрон «Упырь» применили в мае 2023 года. После успешного уничтожения десанта на Днепре, ликвидации блиндажей и опорных пунктов ВСУ, он используется на всех направления боестолкновений.

Представитель предприятия-производителя дрона 3 марта рассказал, что уничтожить второй танк США Abrams FPV-дрон «Упырь» смог с двух попаданий. Возгорание произошло после второго удара боеприпасом ПГ-7В.

Военный корреспондент Александр Коц подчеркивал, что по критерию «эффективность — стоимость» российские военнослужащие «уделывают» НАТО как бог черепаху. Он добавил, что есть данные об уничтожении американской машины разминирования M1150 Assault Breacher на базе танка. Коц отметил, что у ВСУ их очень мало, и каждая ценится на вес золота.

Ранее российский FPV-дрон «Пиранья» поразил первый танк Abrams американского производства в зоне СВО. Это единственный беспилотник, который способен противостоять РЭБ.