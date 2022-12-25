Опубликовано видео поражения гаубицы НАТО с помощью БПЛА «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видеокадры уничтожения гаубицы НАТО FH-70 на Украине с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Авторы канала указали, что ролик был снят более месяца назад.

По информации канала, поставки 155-миллиметровых гаубиц FH-70 на территорию Украины начались в мае этого года. Производством боевых машин занимались Италия, Германия и Великобритания.

В середине декабря в Сети появились кадры, на которых видно, как российский дрон «Ланцет» уничтожает украинскую радиолокационную станцию. Атака была совершена на РЛС 36д6-м1, которая способна обнаруживать и вести воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

Ранее Минобороны РФ показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие-добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказали, что выполняют свои боевые задачи успешно.