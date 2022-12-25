Опубликовано видео, как беспилотник ДНР заставил бойцов ВСУ бежать Оснащенный гранатами БПЛА заставил бойцов ВСУ бежать с позиций под Авдеевкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР, вооруженный осколочными гранатами, обратил в бегство отряд украинских военнослужащих вблизи села Водяное под Авдеевкой. Кадры работы оператора беспилотника публикует РИА Новости.

При помощи дрона оператор сбрасывает осколочные гранаты на позиции украинских военнослужащих. На кадрах видно, что бойцы ВСУ сначала пытались укрыться от гранат, но позже решили в спешке покинуть боевые позиции. Коптер последовал за ними на высоте, с которой не слышно шума его винтов. После очередного точного сброса граната приземлилась под ноги одному из украинских солдат.

В начале декабря стало известно, что подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР штурмует позиции ВСУ в селе Водяное на Авдеевском направлении в ДНР. В Сети были опубликованы кадры наступательных действий, на которых можно было видеть, как ювелирно работает артиллерия и как при помощи беспилотника сбрасываются снаряды на противника.

Ранее Минобороны РФ показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказали, что выполняют свои боевые задачи успешно.