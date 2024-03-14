Опубликовано видео из квартиры Зеленского в Крыму

Фото: Предоставлено администрацией Ялты

В распоряжении NEWS.ru появилось видео того, как на самом деле выглядит недвижимость президента Украины Владимира Зеленского в России. На кадрах можно заметить, что просторные апартаменты находятся в состоянии ремонта.

Судя по видео, квартира Зеленского находится в ялтинском ТСЖ «Император», в роскошном доме с панорамными окнами и балконами, украшенными колоннами. Из квартиры открывается вид на море и город, а также имеется выход на крышу-террасу, где обустроена площадка с бассейном. Всего в «императорском» жилье Зеленского насчитается три комнаты и два санузла.

Из мебели можно увидеть только унитазы и ванны, упакованные в пленку. Ремонта в квартире нет, в некоторых комнатах оставлены строительные материалы, на полу постелено специальное полотно.

Известно, что Зеленские приобрели эту квартиру в 2013 году. По словам мэра Ялты Янины Павленко, на протяжении 10 лет президент Украины исправно выплачивал коммунальные платежи и даже заранее перечислял деньги на счет.

В октябре 2023 года стало известно, что национализированную квартиру семьи Зеленского в крымском поселке Ливадия продали на аукционе. Новым владельцем стала москвичка Ольга Липовецкая — она заплатила за недвижимость 44,3 млн рублей. Как сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов, средства от продажи пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие городов и районов полуострова.